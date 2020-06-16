Son dakika… Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımla ilgili flaş gelişme

Sakarya’da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin gözaltına alınan V.M tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş, V. M. hesabını kullanan kişi tarafından Twitter üzerinden cinsiyetçi bir saldırıya uğramıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, “Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma hassasiyetle takip edilmektedir” ifadesi kullanılmıştı.