Son dakika: Beklenen gün geldi… Sel ve dolu uyarısı!

Yağışlı hava dalgası yurdu etkisi altına aldı ve hava durumu değişti. Yurdun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olacak yağışlar İstanbul’da da kendini gösterecek. Yağış alan bölgelere Meteoroloji’den sel ve dolu uyarısı da geldi. Yağışlar bugün etkili olurken yarından itibaren etkisini kaybedecek.

BİRÇOK ŞEHRE SAĞANAK VE DOLU UYARISI

Meteoroloji’nin yayınladığı uyarıya göre; Yağışların, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük’ün batısı, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2), Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR MARMARA VE EGE’Yİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda bir uyarı yayınladı.