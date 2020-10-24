Son dakika… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat coronaya yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.

Değerli komşularım,

Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz. — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 24, 2020