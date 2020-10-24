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Son dakika… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat coronaya yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da coronaya yakalandı.

Güncellenme: 14:50, 24/10/2020
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Son dakika… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat coronaya yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.

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Yayınlanma Tarihi:14:33,
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