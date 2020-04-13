Son dakika… Beyoğlu’ndaki bir meydan ile 3 cadde kapatıldı!

Kaymakamlığın açıklaması şu şekilde:

* Koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 – 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.

* Sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kişilere, bu cadde ve meydanlarda işyeri/kurumları bulunan esnaf, işyeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri şartıyla giriş ve çıkışlarına izin verilecektir.