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Son dakika… Beyoğlu’ndaki bir meydan ile 3 cadde kapatıldı!

Beyoğlu Kaymakamlığı, Twitter hesabından corona virüsü önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri'nin yarından itibaren 09:00 ile 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı.

21:16 -
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Son dakika… Beyoğlu’ndaki bir meydan ile 3 cadde kapatıldı!

Kaymakamlığın açıklaması şu şekilde:

* Koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 – 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.

* Sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kişilere, bu cadde ve meydanlarda işyeri/kurumları bulunan esnaf, işyeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri şartıyla giriş ve çıkışlarına izin verilecektir.

 

Corona son dakika Twitter
Son güncelleme: 21:27 13.04.2020
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