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Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik açıklamalar

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, coronada tedavi yöntemlerinin değiştiğini söyledi. Koca, "Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik" dedi. Koca, yeni dönemde vaka sayılarının da günlük tabloda yayımlanacağını söyledi.

Güncellenme: 19:58, 25/11/2020
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Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik açıklamalar

Corona virüsünde son günlerde vefat ve yeni hasta sayısındaki rekor artışın ardından Bilim Kurulu önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Coronada tedavi yöntemlerimiz değişiyor. Bu sadece bizde değil tüm dünyada da geçerli bir durum. Şimdiye kadar virüse karşı birçok tedbiri hayata geçirdik.

*Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik.

*Kurban Bayramı sonrası Anadolu’da artış yaşadık. Bazı illerde yüzde 100’ü aşan artışlar oldu. Eksiklerimizi, hatalarımızı, ihmal ettiklerimizi en detayına kadar tespit etmeye çalıştık.

*Temmuz’dan sonra veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Dünyadaki hasta karşılaştırmalarında uyum sağlamak ve sistemi riske eden durumu yansıtmak adına ağır vakalarımızın sayısını da paylaşmayı tercih ettik.

*Hastanelerimizde yük oluşturan, yer yer hastanelerimizde yoğunlukla bizi zor duruma düşüren hastalardır.

*En kritik olan yoğun bakım servisleri. Hasta ve ağır hasta sayılarını her gün eksiksiz paylaştık.

AYRINTILAR GELİYOR…

Yayınlanma Tarihi:19:49,
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