Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunuyor

Saat 17.00’de başlayan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda coronadan kaynaklı artan vaka sayıları ve can kaybı ele alınırken, yeni tedbirler de gündeme geldi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, salgının seyrine ilişkin değerlenlendirmelerde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarında satır başları:

* Bir yıl boyunca tüm dünyanın ortak gündemi pandemi oldu. Hepimizin hayatını değiştirdi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı dünyada 69 milyonu buldu. 1,5 milyonu aşkın insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

* Ülkemizde sınırlarımızı kapatma dahil her türlü tedbir uygulanmıştır. Pandemi mücadelesinin başından itibaren Bilim Kurulumuz yol gösterici olarak katkı sağlamıştır. Kurulumuz, yeni bilimsel çalışmaları ve gelişen yeni durumları sürekli değerlendirmiştir.

“TEDBİRLERİMİZİ SIKLAŞTIRIYORUZ”

* Nisan ayında önemli bir artış gösteren bulaşma hızı, aldığımız tedbirler sayesinde kontrol alına alınmıştır. Bunda toplumsal hareketleri azaltıcı hareketlerin yanında, gittikçe artan test kapasitemiz ve izolasyon tepkisi olmuştur.

* Ülkemizde de son birkaç ay içinde bir artışla yüz yüze geldik. Havanın soğuması, insanların kapalı mekanlarda toplanması bizi alevlendirmeyle yüz yüze getirdi. Toplam test sayısı 20 milyonu buldu, pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı. 15 bini aşkın insanımızı kayıp verdik. Tedbirlerimizi sıklaştırıyoruz.

* Toplumsal hareketleri azaltıcı hareketler, maske ve mesafe zorunluluğu, HES kodu, mesailerin kademelendirilmesi, filyasyon ekipleriyle temaslı taraması ve izolasyonlar, çağrı merkezleri ve aile hekimlerimizce takip gibi bir dizi tedbirleri daha sıkı uyguluyoruz.

“İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE VAKA ARTIŞI DÜŞMEYE BAŞLADI”

* Günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefat sayısında yüzde 50’den fazla artış görüyoruz. Ülke genelinde yatan hasta sayılarımız artmakla birlikte, bazı illerimizde bu daha belirgin.

* Sınırlı sayımızda ilimizde yüksek risk devam etmektedir. Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu’da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Kahramanmaraş, Konya’da vaka artışı düşmeye başladı. Ancak yatan hasta sayısı bakımından yüksek doluluk oranı devam etmektedir.

* Mesai sürelerinin kısaltılması, bazı iş yerlerinde hizmet verilmemesi, sokağa çıkma kısıtlaması gibi günlük hayatın akışının kısıtlanması ertelenemez hale geldi. Ülke olarak birlikte hareket etmemiz, zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da eklememiz mümkün olacaktır.

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