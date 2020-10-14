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Son dakika… Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca’dan aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı çalışmalarına değinen Bakan Koca, "Aşı ortak çalışma grubunda 600 kişilik bir ekiple devam etmektedir. Şu an 4 aşı üzerinde çalışılmaktadır. İki aşı insan deneylerine yakındır. Aşı, salgına karşı büyük bir başarı olacaktır" dedi.

19:56 -
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Son dakika… Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca’dan aşı açıklaması

Corona virüsüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Yerli aşı çalışmalarına değinen Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

*Aşı çalışmalarını doğrudan yürüten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik bir ekip tarafından aşı çalışmaları sürdürülmektedir. Şu anda 4 farklı aşı üzerinden çalışılmaktadır. Başka çalışmalar da vardır.

*Ekiplerimiz sonuca en kısa zamanda ulaşmak için rekabet içinde, birbirinin başarısı için de dayanışma içindedirler. Şu an aşılardan ikisi insan deneyi çalışmalarına yakındır.

*Aşı çalışmaları Sağlık Bakanlığımızın himayesi ele alındı. Bulaşıcı hastalıkların geçmişine bakıldığında aşıların kolay bulunmadığı görülür. Bilimsel bilginin üzerine o tarihlere kıyasla kat kat bilgi eklenmiş, teknolojisi mukayese edilmeyecek derecede ilerlemiştir.

*İşin doğasında bir zorluk olduğu da bilinmektedir. Salgının başlangıcında aşı için öngörülen zaman 12-18 aydır. Salgın 1 yılını doldurmaya yaklaşırken gerçekten önemli gelişmeler ortaya kondu.

*Çin, Rusya, İngiltere ve bazı ülkeler insan üzerinde deneye geçtiklerini bildirdiler. Bunların hiçbiri satın almak istediğinizde her şeyiyle sonuçlanmış bir aşı taahhüdünde bulunamamaktadırlar.

*Aşı konusunda dünyadaki durum budur, umut çok yüksek olmakla birlikte temkini ve tedbiri elden bırakmamak mümkündür.

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Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanı son dakika
Son güncelleme: 20:16 14.10.2020
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