Son dakika… Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap’tan ses getirecek açıklama

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın Türkiye’yi de pençesine alan corona virüsüne ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de corona virüsü testi negatif çıksa da klinik bulguları Covid-19'a işaret eden hastaların da kayıtlarının tutulduğunu açıklayan Prof. Azap, söz konusu hastalara da Covid'miş gibi yaklaşıldığını söyledi.

Hastalığın tanısında kullanılan PCR testlerinin çok duyarlı olmadığını hatırlatan Alpay Azap, hastanın öyküsündeki ipuçları ve klinik bulguları göz önünde bulundurarak bu kapsamdaki hastaların tedavisine başlandığını da sözlerine ekledi.

10-20 KAT ARTIRMAZ AMA…

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi adındaki elektronik ortamda tüm bu hastaların kayıtlarının tutulduğunu anlatan Azap, kamuoyuyla paylaşılan rakamların sadece PCR testi pozitif çıkmış kişilerden oluştuğunu söyledi.

Olası vakaların sonradan da toplam rakama dahil edilebileceğini ifade eden Prof. Azap, bazı ülkelerin bu yöntemle sayı düzeltmesi yaptığını belirtti.

Bu durumun corona virüsü vaka sayısını 10-20 kat artırmayacağını açıklayan Azap, “Sonuçta testin yakalayamadığı grup. Bizim klinik olarak düşünüp tedavi başladığımız grup eklenecek” derken, bunun da toplam sayısı en fazla bir kat artıracağını savundu.