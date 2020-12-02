Son dakika… Bilim Kurulu’ndan ‘aşı’ toplantısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00’de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Toplantıda, Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak. Toplantıda aşı için kimlere öncelik verileceği konuşulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ye aralık ayından itibaren Çin menşeli 50 milyon doz corona virüsü aşısının geleceğini açıklamıştı. İlk aşının 11 Aralık'ta vurulması bekleniyor.