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Son dakika! Bingöl’de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi (Son depremler listesi)

Geçtiğimiz günlerde 5.6 şiddetinde depremle sarsılan Bingöl’de, bugün 15.57’de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasahathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi…

16:17 -
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Son dakika! Bingöl’de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi (Son depremler listesi)

Son günlerde üst üste yaşanan depremlerle korku dolu anlar yaşan Bingöl'de bugün yeni bir deprem daha meydana geldi. 15.57'de meydana gelen depremin şiddetini AFAD 4.3 olarak açıkladı. İşte ülkemizde meydana gelen son depremeler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

14 HAZİRAN'DAN BERİ FAY AKTİF

Bingöl'de ilk olarak 14 Haziran'dan merkez üssü Karlıova olan 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk depremde, nöbet tutan bir korucunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 14 Haziran'dan yaşanan deprem sonrasında üst üste artçı sarsıntılar yaşanmıştı. 15 Haziran'da yine Karlıova'da 5.6 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

Bingöl Boğaziçi Üniversitesi deprem son dakika son depremler
Son güncelleme: 16:27 16.06.2020
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