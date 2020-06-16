Son dakika! Bingöl’de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi (Son depremler listesi)

Son günlerde üst üste yaşanan depremlerle korku dolu anlar yaşan Bingöl'de bugün yeni bir deprem daha meydana geldi. 15.57'de meydana gelen depremin şiddetini AFAD 4.3 olarak açıkladı. İşte ülkemizde meydana gelen son depremeler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

14 HAZİRAN'DAN BERİ FAY AKTİF

Bingöl'de ilk olarak 14 Haziran'dan merkez üssü Karlıova olan 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk depremde, nöbet tutan bir korucunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 14 Haziran'dan yaşanan deprem sonrasında üst üste artçı sarsıntılar yaşanmıştı. 15 Haziran'da yine Karlıova'da 5.6 şiddetinde deprem meydana gelmişti.