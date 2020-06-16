Son dakika: Bir hafta sürecek! Yağışlar yurdu terk etmiyor…

Yağışların etkisi hafiflese de yağmurlu günler bitmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki 1 hafta daha yağışların devam edeceğini belirterek, “Salı ve çarşamba günkü yağışlar göreceli olarak biraz daha hafif olacak. Ancak perşembeden pazara kadar olan yağışlar biraz daha orta kuvvette olacak ve zaman zaman kuvvetli yağışlarda görebiliriz” dedi.

İSTANBUL’DA DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile İstanbul Sakarya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.