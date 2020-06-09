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Son dakika: Birkaç gün içinde etkileyecek! Hava durumu değişiyor…

Günlerdir güneşli seyreden hava Meteoroloji'nin tahminlerine göre birkaç gün içinde değişecek ve yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak. Yarın Türkiye'ye giriş yapacak olan yağışlı hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte hava durumuna dair son tahminler...

13:48 -
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Son dakika: Birkaç gün içinde etkileyecek! Hava durumu değişiyor…

Yaz etkisini göstermeye başladı ve günlerdir yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava hakim. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yarından itibaren yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre yarından itibaren etkilemeye başlayacak olan yağışlı hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Eskişehir’in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar Ankara Çankırı Eskişehir HAVA DURUMU Meteoroloji Sivas son dakika Türkiye
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