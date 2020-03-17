Son dakika… Bodrum’da deprem meydana geldi!

“Ege Denizi’nde Bodrum açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklaması yapan AFAD, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Depremin Bodrum geneli ve çevre ilçelerde hissedildiği öğrenildi.

Saat 21.18'de de aynı bölgede 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER