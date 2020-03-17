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Son dakika… Bodrum’da deprem meydana geldi!

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 21.14'te yerin 11.63 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.1 büyüklüğünde ve yerin 10.2 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

21:21 -
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Son dakika… Bodrum’da deprem meydana geldi!

“Ege Denizi’nde Bodrum açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklaması yapan AFAD, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Depremin Bodrum geneli ve çevre ilçelerde hissedildiği öğrenildi.

Saat 21.18'de de aynı bölgede 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 22:14 17.03.2020
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