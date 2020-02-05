Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Bu geceye dikkat! Saatler içinde Türkiye donacak… Kar geliyor!

Mevsimin en sert soğuk hava dalgası yurda giriş yapmak üzere. Bugün ülkemiz genelinde yağmur beklenirken Ağrı ve çevresinde kar görülecek. Bu gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları ciddi şekilde düşecek ve Türkyie batı bölgelerden başlamak üzere kar yağışının etkisi altına girecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesiyle geceden itibaren 3 gün boyunca kar bekleniyor. İşte gelen soğuk hava dalgasına dair son tahminler...

07:51 -
Haberler Gündem
Son dakika: Bu geceye dikkat! Saatler içinde Türkiye donacak… Kar geliyor!

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyereden sıcaklıklar bu geceden itibaren hızla düşecek ve yerini kar yağışına bırakacak. Çok kısa sürede 10 derece birden düşecek olan hava sıcaklıklarıyla birlikte güney kıyılar hariç birçok noktada kar görülecek.

3 GÜN SÜRECEK

Bu geceden itibaren etkilemeye başlayacak olan soğuk hava dalgası kendisini 3 gün boyunca hissettirecek ve pazar gününden itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

BUGÜN SAĞANAK YARIN KAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden sonra Çanakkale il geneli ile Balıkesir'in batı kıyı ve Edirne’nin güney ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların, kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yarın ise bölgenin büyük bölümünde kar bekleniyor.

Ağrı Balıkesir Çanakkale Edirne istanbul pazar son dakika Türkiye yağmur
Son güncelleme: 08:11 05.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more