Son dakika: Bu geceye dikkat! Saatler içinde Türkiye donacak… Kar geliyor!

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyereden sıcaklıklar bu geceden itibaren hızla düşecek ve yerini kar yağışına bırakacak. Çok kısa sürede 10 derece birden düşecek olan hava sıcaklıklarıyla birlikte güney kıyılar hariç birçok noktada kar görülecek.

3 GÜN SÜRECEK

Bu geceden itibaren etkilemeye başlayacak olan soğuk hava dalgası kendisini 3 gün boyunca hissettirecek ve pazar gününden itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

BUGÜN SAĞANAK YARIN KAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden sonra Çanakkale il geneli ile Balıkesir'in batı kıyı ve Edirne’nin güney ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların, kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yarın ise bölgenin büyük bölümünde kar bekleniyor.