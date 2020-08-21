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Son dakika… ‘Bu gelişme verdiği heyecanla halkımıza salgına karşı motivasyon olacak’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Koca, "Bu gelişme verdiği heyecanla halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" dedi.

17:20 -
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Son dakika… ‘Bu gelişme verdiği heyecanla halkımıza salgına karşı motivasyon olacak’

Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz Tuna-1’deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“SALGINA KARŞI DA MOTİVASYON OLACAK”

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu gelişmenin verdiği heyecanla corona virüsü salgınına karşı da motivasyon olacağını belirtti.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanımız, Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz'de 320 Milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi.

* Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz.

* Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız.

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Son güncelleme: 17:49 21.08.2020
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