Son dakika… Bülent Arınç’tan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar

Daha önce maaşının bir bölümünü KHK’lılara verdiğini söyleyen Bülent Arınç, KHK ile atılan ancak takipsizlik ve beraat kararı alan insanların görevlerine dönmesi gerektiğini söyledi. Arınç, “Yurt dışına çıkamıyor, pasaportuna el konulmuş. Kimse de iş vermiyor, ben isyan ediyorum, bu adam dağa mı çıksın yani” dedi.

Özel bir televizyon kanalında konuşan Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a, ‘hain’ diye yaklaşılmasının da istenmeyen tartışmaları gündeme getireceği uyarısında bulundu.

Arınç “Birlikte olduğumuz dönemlere ait suçlamalar yapılırsa, onlar da meşru müdafaa haklarını kullanır. Belki de mahrem kalması gereken konuları kendilerini savunmak adına konuşabilirler. Bu da testiyi çatlatır. İki tarafa da zararı olur” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…