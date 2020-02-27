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Son dakika… Bülent Arınç’tan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Arınç, AKP kanadından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yönelik eleştirilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Birlikte olduğumuz dönemlere ait suçlamalar yapılırsa, onlar da meşru müdafaa haklarını kullanır. Belki de mahrem kalması gereken konuları kendilerini savunmak adına konuşabilirler. Bu da testiyi çatlatır. İki tarafa da zararı olur."

Veli TOPRAK
12:36 -
Haberler Gündem
Son dakika… Bülent Arınç’tan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar

Daha önce maaşının bir bölümünü KHK’lılara verdiğini söyleyen Bülent Arınç, KHK ile atılan ancak takipsizlik ve beraat kararı alan insanların görevlerine dönmesi gerektiğini söyledi. Arınç, “Yurt dışına çıkamıyor, pasaportuna el konulmuş. Kimse de iş vermiyor, ben isyan ediyorum, bu adam dağa mı çıksın yani” dedi.

Özel bir televizyon kanalında konuşan Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a, ‘hain’ diye yaklaşılmasının da istenmeyen tartışmaları gündeme getireceği uyarısında bulundu.

Arınç “Birlikte olduğumuz dönemlere ait suçlamalar yapılırsa, onlar da meşru müdafaa haklarını kullanır. Belki de mahrem kalması gereken konuları kendilerini savunmak adına konuşabilirler. Bu da testiyi çatlatır. İki tarafa da zararı olur” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Ahmet Davutoğlu AKP Ali Babacan bomba Bülent Arınç son dakika
Son güncelleme: 12:42 27.02.2020
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