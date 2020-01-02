Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Burası İstanbul! Bir anda beyaza büründü…

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. 537 rakımlı Aydos Dağı ve çevresi bir anda beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yağmur yerini kara bıraktı.

10:53 -
Haberler Gündem
Son dakika: Burası İstanbul! Bir anda beyaza büründü…

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Aydos Ormanlarının yüksek bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

İstanbul'da yeni yılın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren bazı yüksek kesimlerde kar etkisini göstermeye başladı. Özellikle Aydos Ormanlarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ormanlık alan beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar nedeniyle ormanda renkli görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla beyaza bürünen Aydos Ormanı drone ile havadan görüntülendi.

İLGİLİ HABERKış etkisini sürdürüyor... Kıyı ve iç kesimler için ayrı ayrı uyarılar!Kış etkisini sürdürüyor... Kıyı ve iç kesimler için ayrı ayrı uyarılar!
Ankara drone istanbul kar yağışı son dakika yağmur
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more