Son dakika! Bursa’da korkulan oldu… Yangın villalara da sıçradı

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Demirci mahallesi ormanlık alanda saat 13.50 sırlarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

TAHLİYE BAŞLADI

Rüzgarın ani yön değiştirmesiyle bir anda villaların bahçelerine sıçrayan yangın sebebiyle bölge halkı panik yaşadı.

Demirci'den Dağyenice Göleti’ne giden yol itfaiye ekiplerince kapatıldı.

Göletin etrafındaki yerler de tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

MUĞLA’DA DA YANGIN

Öte yandan Muğla’nın oksijen kaynağı olan Milas ilçesinde bulunan Kayadere bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ve orman işçileri müdahale ediyor.