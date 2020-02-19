Son dakika… Büyükada davasında karar günü

Kamuoyunda Büyükada davası olarak bilinen, 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı dava bugün İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Bugünkü duruşmada mahkeme heyetinin kararını vermesi bekleniyor.

7,5 YILDAN 15 YILA HAPİS İSTEMİ

Geçen Kasım ayında mütalaasını veren savcı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, insan hakları savunucuları Nejat Taştan, Veli Acu, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ın da “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yine 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor.

Savcı diğer hak savunucuları İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Frank Steudtner, Nalan Erkem ve Muhammed Şeyhmus Özbek içinse terör örgütlerine yardım yapıldığına dair delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerini istiyor.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda “Büyükada Davası” olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davaya konu olan soruşturma 5 Temmuz 2017 tarihinde başladı. Büyükada'daki bir otelde toplantı yapan 11 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İddianamede, sanıkların “silahlı terör örgütlerine yardım etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla 7,5 ila 15 yıl hapisleri isteniyordu.

Yargı önüne çıkan insan hakları savunucuları şunlardı:

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü İdil Eser,

örgütün Türkiye şubesinin yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç,

Alman vatandaşı Peter Frank Staudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi

Helsinki Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem,

Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün,

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Özlem Dalkıran,

İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun ve Veli Acu.

Nejat Taştan ve Muhammed Şehmus Özbekli