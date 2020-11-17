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Son dakika… ByLock operasyonu! 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:40, 17/11/2020
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Son dakika… ByLock operasyonu! 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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