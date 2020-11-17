Son dakika… ByLock operasyonu! 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

AYRINTILAR GELECEK. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6128681}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bylock-operasyonu-22-supheli-hakkinda-gozalti-karari-6128681');aip2('newsArticle', {"identifier":6128681,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bylock-operasyonu-22-supheli-hakkinda-gozalti-karari-6128681/","headline":"Son dakika&#8230; ByLock operasyonu! 22 u015fu00fcpheli hakku0131nda gu00f6zaltu0131 kararu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2020-11-17 09:40:11","dateModified":"2020-11-17 09:40:11","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":43}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bylock-operasyonu-22-supheli-hakkinda-gozalti-karari-6128681/');