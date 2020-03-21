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Son dakika… Çavuşoğlu: 3 bin 358 öğrenci başvuru yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki öğrencilerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

21:22 -
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Son dakika… Çavuşoğlu: 3 bin 358 öğrenci başvuru yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek, Sakarya ve Samsun’daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını açıkladı.

NTV’de canlı yayına telefonla katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Uçuş yasağı koyduğumuz bazı ülkelerdeki öğrencilerimiz de oradaki misyonlarımıza başvururak, başkonsolosluklarımıza başvururak tahliye talebinde bulundular. Biz de bir çalışma başlattık, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’den öğrencilerimizi ülkemize getirme kararı aldık. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getiriceğiz. Tabi gelince de karantinaya tabi tutulacaklar. Sakarya ve Samsun’daki yurtlara yerleştirilecekler.”

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Dışişleri Bakanı mevlüt çavuşoğlu öğrenci son dakika Türkiye
Son güncelleme: 22:08 21.03.2020
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