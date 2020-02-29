Son dakika… Çavuşoğlu’ndan Putin görüşmesi açıklaması!

Çavuşoğlu, &#8220;Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz&#8221; dedi.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERRusya&#039;dan flaş İdlib açıklaması. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cavusoglundan-putin-gorusmesi-aciklamasi-5653610","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cavusoglundan-putin-gorusmesi-aciklamasi-5653610","pageType":"yazi","pageIdentifier":5653610,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; u00c7avuu015fou011flu&#8217;ndan Putin gu00f6ru00fcu015fmesi au00e7u0131klamasu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5653610,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cavusoglundan-putin-gorusmesi-aciklamasi-5653610/","headline":"Son dakika&#8230; u00c7avuu015fou011flu&#8217;ndan Putin gu00f6ru00fcu015fmesi au00e7u0131klamasu0131!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakan\\u0131","mevl\\u00fct \\u00e7avu\\u015fo\\u011flu","Putin","Rusya","son dakika","Vladimir Putin"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1582988709,"datePublished":1582988709,"dateModified":1582989299,"info":"{"seo_news":"false"}"});