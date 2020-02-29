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Son dakika… Çavuşoğlu’ndan Putin görüşmesi açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mart ayının ilk haftasında görüşeceğini belirtti.

18:05 -
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Son dakika… Çavuşoğlu’ndan Putin görüşmesi açıklaması!

Çavuşoğlu, “Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz” dedi.

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Son güncelleme: 18:14 29.02.2020
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