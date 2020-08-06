Son dakika… MHP’den atılan Cemal Enginyurt’tan flaş açıklamalar

AKP’ye ve son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’liye yönelik sert eleştirileri nedeniyle geçen hafta MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un açıklamaları siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Enginyurt; MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik yaptığı ‘eve dön’ çağrısıyla ilgili olarak şunları söylemişti: Akşener 19 Haziran 2016’daki kongreyi 715 imzayla kazandığında ben mahkemeye verdim. Ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi. O zaman ben bu kadar mücadeleyi niye yaptım.

Haber Global’den Senem Toluay Ilgaz’ın sorularını yanıtlayan Cemal Enginyurt şunları söyledi:

BAHÇELİ’NİN YANINDA ÖLÜMÜNE DURDUK

* Sayın Akşener de dahil MHP’yi ele geçirmek isteyenler oldu. Böylesi bir dönemde arkadaşlarımla beraber Sayın Bahçeli’nin yanında ölümüne durduk. Kavgalar ettik, hakaretler yedik. Ben bu mücadeleyi arkadaşlarımla verdim. Beni bayramdan önce partinin attılar, Akşener’e ‘Evine dön’ çağrısı yaptılar.

* Kongreyi ben iptal falan ettirmedim, ben iptal edilmesi için MHP’yi mahkemeye verdim, şikayet ettim. İYİ Partililer mutluluk içinde, “Cemal Enginyurt itirafçı mı oldu” diyorlar…

* Bir maddenin değiştirilmesi için kongre kararı alınmıştı. Akşener ve arkadaşları toplandı, 765 kişi oy verdi, kazandı güya… 13 maddeyi değiştirdiler, bu hukuksuzdur. Ben kongre bir hak gaspı diye mahkemeye başvurdum. Yüce Türk adaleti de bunu kabul etti.

EVİNE ÇAĞIRDIĞIN İNSAN SANA HAKARET EDİYOR

* Ben Bahçeli’nin beni sevdiğini biliyorum ama yanındaki bir grup beni tehlike gördü, benden rahatsız oldu. Beni “Cumhur İttifakı’na zarar veriyor” diyerek kötülediler, genel başkan da beni 4-5 defa uyardığı için “Yeter artık atın” demiştir diye düşünüyorum.

* Akşener, Bahçeli’ye “Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın, yeterli ilgiyi gösterin lütfen” diyor. Evine çağırdığın insan sana hakaret ediyor. Böyle bir şey olabilir mi?

SEMİH YALÇIN NE YAPMAK İSTİYOR?

* Akşener’e konvoy yapan, fotoğraf çektiren isimleri il başkanı yapıyorlar. Bugün İYİ Parti kongrelerinde bulunan, İYİ Parti’yi seçimlerde destekleyen, 31 Mart’ta CHP’yi destekleyen insanları il, ilçe başkanı yapıyorlar. Bu nasıl bir anlayış. Semih Yalçın ne yapmak istiyor?

* Bülent Arınç “MHP AK Parti’nin sırtından kamburdur” dedi. “Sensin kambur” dedim. Bunun neresi disiplinsizlik? Tarım Bakanı’nın fındıkla ilgili sözlerine tepki gösterdim diye insan partiden atılır mı ya?