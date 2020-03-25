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Son dakika… Cezaevinde bir tutukluda corona virüsü görüldü iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir tutuklunun corona virüs testinin pozitif çıktığı yönündeki asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Öte yandan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda corona virüsü tehdidine karşı 100 kişi için 2 kutu dezenfektan bırakıldığı ve maskelerin ise ücretli verildiği’ yönünde çıkan haberle ilgili bir açıklama yayınladı.

17:21 -
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Son dakika… Cezaevinde bir tutukluda corona virüsü görüldü iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan A.Y. isimli kişinin sağlık durumu ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verilmesi nedeniyle kamuoyuna açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Söz konusu tutuklu şahıs kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, gerekli testleri ve tetkikleri yaptırılmıştır.

*Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır.

*Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek yazılı/görsel basın ve sosyal medya sitelerinde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır. İHA

 

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Ankara Corona Haber son dakika
Son güncelleme: 18:14 25.03.2020
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