Son dakika… CHP’den İş Bankası açıklaması

Salıcı’nın konuşmasından satır başları şöyle;

EKONOMİK KRİZ

– Bütün bu yaşanan acılara, intiharlara, kendini yakma girişimlerine “bunlar ucuz siyasi manevralar” diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ülkemiz neden bu hale geliyor? Hükümet Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük borçlanmasını gerçekleştirdiği için övünmekle meşgul.

-Türkiye yüksek faizle borçlanmak zorunda kalıyor ve hükümetimiz de bunu başarı olarak anlatmaya çalışıyor.

– Tank Palet Fabrikası’nı 50 milyon dolar bulamadığımız için sattık diyen faizci iktidar, bir günde yabancılara 48 milyon dolar faiz ödüyor. Milletin “kefen parası” ihtiyat akçesi hazineye aktarıldı.

GEZİ DAVASI

– Gezi Davası’nın yarın duruşması yapılacak. Gezi Davası bir siyasi davadır. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz dava salonunda bulunacak. Gezi protestoları bir hak arama süreciydi. Ben de Gezi’deydim. Birlikte olabilmenin dayanışmanın güzelliğini yaşayabilmek için, yaşadığım şehir beton şehre dönmesin diye.

SORULAR-CEVAP

Hilmi Özkök’ün açıklamaları…

Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. 1990’lardan itibaren yazılmış olan MİT raporları var. “Devlet içinde bir örgütlenme var” şeklinde raporlar var. Bunların tamamı görmezden gelindi. Eğer 2004 MGK kararını ve bu karardan sonra yapılanlara baktığınızda aslında o kararın bakanlıklara dağıtılmadığını göreceksiniz.

Darbe söylemini son günlerde kaleme alanlar kimler? AK Partili köşe yazarı. Bunları neden yazıyorsunuz, bunlarla ilgili bildiğiniz bir şey mi var diye çağırıp sorsunlar. Kuş uçsa Tayyip Erdoğan’ın bilgisinde oluyor. Buyursunlar onlara sorsunlar.

CHP’nin İş Bankası hisseleri

Bu konu gündeme ara ara getiriliyor. CHP’nin İş Bankası hisselerinden dolayı elde etmiş olduğu bir kuruş gelir yok. CHP’nin görev verdiği kişiler Atatürk’ün vasiyetini temsil etmek üzere orada bulunuyorlar. İş Bankası’na yönelik yapılan bu saldırılar, İş Bankası’nı Türkiye’nin en büyük bankaları sıralamasında gerilere doğru çekiyor. Böyle bir buhran döneminde sırf tartışma yaratmak için Türkiye’nin ekonomisini daha derin bir krize sokacak bir çabanın içine girmiş oluyor iktidar. Bizim insanımız açlıktan kendini yakıyor, böyle bir ortamda bu tür adımlardan uzak durulması gerekir. Atatürk’e karşı düşmanlığı tescilli olanlar bu süreci germeye devam edecek, biz Atatürk’ün vasiyetinin takipçisi olacağız.