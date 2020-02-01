Son dakika… Çin’den getirilen 42 kişinin hangi hastaneye götürüleceği belli oldu

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen Türk ve Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarını alan A400M askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’, sabah saatlerinden Wuhan’dan havalandı.

Uçakla akşam saatlerinde Ankara’ya getirilecek olan 42 kişi, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılacak. 42 kişi burada 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Hastaneye bağlı birimlerin 31 Ağustos 2019’da Ankara Şehir Hastanesi’ne taşınması ile birlikte kapatılan 94 yıllık Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, corona virüs salgını tehdidi nedeniyle Türkiye’ye dönen yolcular için yeniden kullanıma açıldı.

42 kişi için burası özel olarak yeniden hazırlandı. Hastanenin önünde ve çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Yolcular, sağlık kontrollerinin ardından hastanede 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. (DHA)