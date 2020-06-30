Son dakika… Çoklu baro düzenlemesi ile ilgili flaş gelişme

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’te baroların yönetim yapısında ve seçim sisteminde önemli değişiklikler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Özkan’ın konuşmasından satır başları:

* Yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sunduk. Bu düzenlemeyi neden getirdik? Herkesin kafasında bu soru var.

* Baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadığını tespit ettik.

* Son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir’de yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden oldu.

* Barolar başta olmak üzere hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler, teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık.

* Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak 28 maddeden oluşan teklifimizi Meclis Başkanlığı’na sevk ettik.

* Üye sayısı beş binden fazla olan illerde birden fazla baro olabilecek.

* İki bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro oluşturulabilecek.

* Her baro Barolar Birliği’nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.