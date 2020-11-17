Son dakika… Corona verileri açıklandı! İşte 17 Kasım tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 103 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 704’e yükseldi.

Bugün toplam 156 bin 692 test yapılırken, 3 bin 819 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 421 bin 413 oldu.

Bugün iyileşen 2 bin 688 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 359 bin 63’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 657 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: SAVAŞÇILARIMIZI GÜÇLÜ TUTMAK ZORUNDAYIZ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız.

* Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.

DÜN 94 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 316 yeni hastanın tespit edildiğini ve 2 bin 712 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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