Son dakika… Corona virüsü kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte 18 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 18 Aralık Cuma gününün verilerine göre bugün yapılan 205 bin 809 testle birlikte toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503’e ulaştı.

TOPLAM VAKA SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Son 24 saatte semptom gösteren 4 bin 103 hastayla birlikte 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90’a çıktı. Can kaybı da 246 artarak 17 bin 610’a yükseldi.

5 BİN 707 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre son bir gün içinde 31 bin 945 kişi, toplamda ise 1 milyon 753 bin 552 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 5 bin 707 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 74’E YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı’nün günlük olarak açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili son bilgilere de yer veriliyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5 oldu.

“MÜCADELEYE ARA VERMEDEN DEVAM EDELİM”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının düşmeye devam ettiğini ve aktif vaka sayısının da azalmaya başladığını söyledi.

Vatandaşlara tedbir çağrısı yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı.

* Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.

DÜN 243 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 17 Aralık gününün corona verilerine göre semptom gösteren 4 bin 209 hastayla birlikte 27 bin 515 yeni vaka tespit edilmişti.

243 kişi hayatını kaybederken 30 bin 494 kişi de sağlığına kavuşmuştu.