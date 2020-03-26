Son dakika… Corona virüsü: Tablo karamsar! Acı gerçek ortaya çıktı

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vakayla toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta altıya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

TABLO AĞIRLAŞMAYA BAŞLADI

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart o güne dek en fazla ölümün açıklandığı tarih oldu. 12 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

22 Mart’ta Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını açıkladı.

TEST SAYISI ARTIYOR AMA…

23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında 293 artış bildirildi. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı. 3 bin 672 kişiye test yapıldı. 23 Mart’ta test yapılan toplam şüpheli sayısı 24 bin 17’ye ulaştı.

24 Mart’a bağlanan son 24 saatte 343 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu. Böylece toplam vaka sayısı 1872’ye çıktı. Yedi kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 44’e yükseldi. 3 bin 952 kişiye test yapıldı. Corona virüsü testi yapılan toplam kişi sayısı böylece 27 bin 969 oldu.

EN ÖLÜMCÜL GÜN 25 MART!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından Türkiye’deki corona virüsü vakalarıyla ilgili son gelişmeleri duyurdu. 11 Mart’tan bu yana en çok vakanın tespit edildiği ve en çok ölümün yaşandığı gün 25 Mart oldu. Bakan Koca’nın açıklamasına göre; 15 hasta hayatını kaybetti, 561 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu.

YÜZDE 13.5’İN SONUCU POZİTİF

Bu gelişmeyle birlikte ölü sayısı 59’a, vaka sayısı ise 2 bin 433’e yükseldi. 5 bin 35 kişiye daha test yapıldı ve teste tabi tutulan şüpheli sayısı 33 bin 4 olarak kayıtlara girdi. Son rakamlar üzerinden yapılan hesapla Türkiye’de corona virüsü testine tabi tutulan kişilerin yaklaşık yüzde 13.5’inin sonucu pozitif çıktı.

İTALYA VE İSPANYA İÇLER ACISI

Son gelişmelerle birlikte Türkiye, dünya genelinde corona virüsü sonucu en çok ölümün yaşandığı 15’inci ülke olmayı sürdürüyor. İstatistik sitesi worldometers’ın verilerine göre; Türkiye ile Brezilya’da görülen ölümlü vaka sayısı 59. Listenin başında 7 bin 503 ölümle İtalya, 3 bin 647 ölümün görüldüğü İspanya’nın açık ara farkla önünde yer alıyor. İspanya dün açıklanan 738 ölümle virüsün merkez üssü Çin’in önüne geçerek ikinci sıraya yükseldi.

KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un düzenlediği basın toplantısının ardından ulusa seslendi. Cumhurbaşkanı Türkiye’de 53 bin kişinin evlerinde izlemeye alındığını belirterek, “8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu oldu” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıkladığı vaka sayısının corona virüsü şüphesiyle hastaneye başvuran fakat tanı koyulmayan kişilere karşılık geldiği düşünülüyor.