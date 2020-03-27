Son dakika… Corona virüsü: Türkiye’de ölü sayısı artıyor, durum giderek kötüleşiyor! (26 Mart 2020)

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vakayla toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta altıya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

İLK ÖLEN AYTAÇ YALMAN OLDU

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 15 Mart’ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman’ın (80) corona virüsü sonucu hayatını kaybettiği de 19 Mart’ta kesinleşti. Dolayısıyla Türkiye’de corona virüsünden ilk ölümün 15 Mart’ta yaşandığı ortaya çıktı.

20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’e yükseldi. 21 Mart o güne dek en fazla ölümün açıklandığı tarih oldu. 12 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

22 Mart’ta Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını açıkladı.

TEST SAYISI ARTIYOR AMA…

23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında 293 artış bildirildi. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı. 3 bin 672 kişiye test yapıldı. 23 Mart’ta test yapılan toplam şüpheli sayısı 24 bin 17’ye ulaştı.

24 Mart’a bağlanan son 24 saatte 343 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu. Böylece toplam vaka sayısı 1872’ye çıktı. Yedi kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 44’e yükseldi. 3 bin 952 kişiye test yapıldı. Corona virüsü testi yapılan toplam kişi sayısı böylece 27 bin 969 oldu.

25 MART’TA YÜZDE 7.37

11 Mart’tan başlayan süreçte en fazla ölümün yaşandığı ve en fazla tanının koyulduğu ikinci gün 25 Mart oldu. 15 hasta daha hayatını kaybetti, 561 kişinin daha virüsle enfekte olduğu açıklandı. Ölü sayısı 59’a, vaka sayısı ise 2 bin 433’e yükseldi. 5 bin 35 kişiye daha test yapıldı ve teste tabi tutulan şüpheli sayısı 33 bin 4 olarak kayıtlara girdi.

25 Mart’ta açıklanan rakamlar üzerinden yapılan hesapla Türkiye’de corona virüsü testine tabi tutulan kişilerin yüzde 7,37’sinin sonucu pozitif çıktı. Pozitif vakalardaki vefat oranı ise yüzde 2.42 olarak belirlendi.

EN ÖLÜMCÜL GÜN 26 MART

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından Türkiye’deki corona virüsü vakalarıyla ilgili son gelişmeleri duyurdu. Buna göre; 16 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 75’e yükseldi. 1196 kişiye daha tanı koyuldu ve vaka sayısı 3 bin 629’a fırladı. 25 Mart corona virüsünden en fazla can kaybının yaşandığı ve en fazla vaka tespiti yapılan gün olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, 7 bin 268 kişiye test yapıldığını açıkladı. Bu sayı, bir önceki güne göre test sayısında 2 bin 251’lik artışa karşılık geliyor. Son gelişmelerle birlikte toplam corona virüsü testi de böylece 40 bin 290’a yükselmiş oldu.

Son rakamlara göre; Türkiye’de test yapılan 40 bin 290 kişinin yaklaşık yüzde 9’una corona virüsü tanısı koyuldu. Teste tabi tutulan şüphelilerde vefat oranı ise yaklaşık yüzde 2’ye geriledi.

25 ve 26 Mart verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, test sayısı arttıkça vaka sayısının da hızla arttığı net bir şekilde görülüyor. Pozitif vakalardaki ölüm oranında ise bir düşüş dikkat çekiyor.

İTALYA VE İSPANYA İÇLER ACISI

Son gelişmelerle birlikte Türkiye, dünya genelinde corona virüsü sonucu en çok ölümün yaşandığı ülkeler listesinde bir basamak gerileyerek 16’ncı sırada yer aldı. İstatistik sitesi worldometers’ın verilerine göre; Türkiye, 77 ölümlü vakanın görüldüğü İsveç’in hemen arkasında…

Listenin başında 8 bin 215 ölümle İtalya, 4 bin 365 ölümün görüldüğü İspanya’nın açık ara farkla önünde yer alıyor. İspanya da dün açıklanan 655 ölümle virüsün merkez üssü Çin’le arayı oldukça açarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Küresel ölçekte şimdiye dek 532 bin 263 kişiye corona virüsü tanısı koyulurken 24 bin 90 ölümlü vaka tespit edildi. 124 bin 349 hastanın ise iyileşip taburcu edildiği bildirildi.