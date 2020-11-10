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Son dakika… Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 10 Kasım tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Kasım Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybederken 2 bin 539 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısının 3 bini geçtiğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, "Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:44, 10/11/2020
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Son dakika… Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 10 Kasım tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 87 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 59’a yükseldi.

Bugün toplam 146 bin 198 test yapılırken, 2 bin 529 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 399 bin 360 oldu.

Bugün iyileşen 2 bin 215 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 342 bin 501’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 1 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI 3000’İ GEÇTİ

Sosyal medya hesabından verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti.

* Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız.

* Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın.

DÜN 85 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 576 yeni hastanın tespit edildiğini ve 2 bin 47 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:19:22,
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