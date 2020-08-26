Son dakika… Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 26 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 20 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 183 oldu.

Bugün toplam 100 bin 109 test yapılırken, bin 313 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 262 bin 507’ye yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 6 milyon 621 bin 749’a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 239 bin 797’ye yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.4, toplam ağır hasta sayısının ise 841 olduğu belirtildi.

“BAZI İLLERİMİZE ÖZEL TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALDIK”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var.

* Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.

DÜN 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı corona virüsü salgını nedeniyle dün bin 502 yeni vakanın tespit edildiğini, 24 can kaybının yaşandığını ve 887 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABER Corona zatürre aşısında yoğun talebe sebep oldu! Aile hekimleri aşı bulamıyor