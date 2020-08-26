Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 26 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 26 Ağustos Çarşamba gününün tablosuna göre, son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 183 oldu. Bugün bin 313 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 262 bin 507'ye yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık" ifadesini kullandı.

19:09 -
Haberler Gündem
Son dakika… Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 26 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 20 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 183 oldu.

Bugün toplam 100 bin 109 test yapılırken, bin 313 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 262 bin 507’ye yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 6 milyon 621 bin 749’a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 239 bin 797’ye yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.4, toplam ağır hasta sayısının ise 841 olduğu belirtildi.

“BAZI İLLERİMİZE ÖZEL TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALDIK”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var.

* Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.

DÜN 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı corona virüsü salgını nedeniyle dün bin 502 yeni vakanın tespit edildiğini, 24 can kaybının yaşandığını ve 887 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERCorona zatürre aşısında yoğun talebe sebep oldu! Aile hekimleri aşı bulamıyorCorona zatürre aşısında yoğun talebe sebep oldu! Aile hekimleri aşı bulamıyor İLGİLİ HABERProf. Dr. Başer: Corona testleri vatandaşa değil, ayrıcalıklı gruplara yapılıyorProf. Dr. Başer: Corona testleri vatandaşa değil, ayrıcalıklı gruplara yapılıyor
aile Çarşamba Corona Grip Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı son dakika sosyal medya Sözcü Türkiye
Son güncelleme: 19:19 26.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more