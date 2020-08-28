Son dakika… Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 28 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 36 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 245 oldu.

Bugün toplam 107 bin 814 test yapılırken, bin 517 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 265 bin 515’e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 241 BİN 809 OLDU

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 6 milyon 835 bin 674’e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 17 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 241 bin 809’a yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.4, toplam ağır hasta sayısının ise 896 olduğu belirtildi.

“AKTİF HASTA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor.

* Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.

DÜN 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı corona virüsü salgını nedeniyle dün bin 491 yeni vakanın tespit edildiğini, 26 can kaybının yaşandığını ve 995 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.

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