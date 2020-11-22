Son dakika… Corona virüsü verilerindeki yeni rekorun ardından Bakan Koca’dan uyarı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsünde rekor kırıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 22 Kasım verilerine göre bir günde ilk kez 6 bin 17 yeni hasta tespit edildi.

Korkutan artışın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Halka uyarıda bulunan Koca şu ifadeleri kullandı;

“Salgınla mücadelede bir fedakârlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da, mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir.”

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