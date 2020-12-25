Son dakika… Corona virüsünden kaynaklı can kaybı ve yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 25 Aralık Cuma gününün verilerine göre son bir gün içinde yapılan 201 bin 104 testle birlikte toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941’e ulaştı.

256 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte semptom gösteren 3 bin 199 hastayla birlikte 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255’e çıktı. Can kaybı da 256 artarak 19 bin 371’e yükseldi.

4 BİN 702 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre bugün 35 bin 511 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 1 milyon 970 bin 803’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68.2

Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı verilerde hastanelerin doluluk oranları da yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI MESAJI

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında aşıya dikkat çekti.

Bakan Koca, şunları belirtti:

* Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı.

* Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.

DÜN 254 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Aralık verilerine göre semptom gösteren 3 bin 218 hastayla birlikte 18 bin 102 yeni vaka tespit edilmişti. 254 kişi hayatını kaybederken 33 bin 985 kişi de sağlığına kavuşmuştu.