Son dakika… Corona virüsüyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de!

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Corona virüsü toplantısında alınan kararların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre, kamu görevlilerine yurt dışı yasağı getirildi. Genelgede şu ifadeler yer aldı:

* Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Covid-19 salgınında bugüne kadar 130 bini aşkın vaka görülmüş, 5 bine yakın insan hayatını kaybetmiştir.

* Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalık, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edilmektedir.

* Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir.

* Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve virüsün yurt dışından ülkemize gelme ihtimalini en aza indirmek adına mezkûr Kurulun önerileriyle yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edilmektedir.

* Bu çerçevede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durdurulmuştur.

* Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici; bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan; mahalli idarelerde (bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dahil) validen izin alınacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.





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