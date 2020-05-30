Son dakika… Coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünden kaynaklı yaşanan can kaybını ve tespit edilen yeni vaka sayısını açıkladı.

Bugün 39 bin 230 kişiye daha corona virüsü testi uygulanırken, toplam test sayısı 2 milyon 3 bin 594’e çıktı.

Coronadan kaynaklı vefat sayısı bugün 26 artarak 4 bin 515 olurken, vaka sayısı da 983 artarak 163 bin 103’e yükseldi.

Bin 21 kişinin daha iyileşmesi sonucu, Türkiye’de toplam iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu.

Yapılan açıklamada, toplam entübe hasta sayısının 308, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 649 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: DAHA SIKI TEDBİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verilerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000'in altında.

* Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR

DÜN 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, dün 28 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 141 vakanın tespit edildiğini ve tedavi gören bin 594 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

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