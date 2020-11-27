Son dakika… Cumhurbaşkan Erdoğan’dan ‘ek tedbir’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamaları:

* Bilim Kurulu her türlü çalışmayı yürütüyor. Burada vatandaşlarımızın hassasiyeti önemli. Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın kapalı mekanlarda dikkat etmediği, sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz.

* Maske takmadıklarını görüyoruz. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Biz, Sağlık Bakanlığımızın da adımlarıyla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

* Fiziki altyapı olarak sıkıntımız yok. Şu anda aşı konusu gündemde. Aşıyla alakalı olarak da kendi faaliyetlerimiz ilerliyor. Bu arada, Rusya, Çin, Almanya çalışmalar ilerliyor.

VARLIK FONU TOPLANTISI

* Varlık Fonu’nun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararlar bundan sonraki süreçte de devam ediyor. Bunda fevkalade durum yok.

* Varlık Fonu’nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Katar Emiri’nin ziyareti atılan bu adımlardan birisidir. Attığımız imzalarla 11 anlaşma imzalandı.

* Bunların içinde bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutun da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya kadar adımlar var.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

* Tabi bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil.

* Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek ‘bu işi beraber yürüteceksiniz’ dedim.

* Bu adımı da en kısa sürede atarak, İstanbul çok daha farklı bir güce ulaşacak.