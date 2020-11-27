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Son dakika… Cumhurbaşkan Erdoğan’dan ‘ek tedbir’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Vatandaşlar hâlâ kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi.

Güncellenme: 13:56, 27/11/2020
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Son dakika… Cumhurbaşkan Erdoğan’dan ‘ek tedbir’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamaları:

* Bilim Kurulu her türlü çalışmayı yürütüyor. Burada vatandaşlarımızın hassasiyeti önemli. Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın kapalı mekanlarda dikkat etmediği, sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz.

*  Maske takmadıklarını görüyoruz. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Biz, Sağlık Bakanlığımızın da adımlarıyla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

* Fiziki altyapı olarak sıkıntımız yok. Şu anda aşı konusu gündemde. Aşıyla alakalı olarak da kendi faaliyetlerimiz ilerliyor. Bu arada, Rusya, Çin, Almanya çalışmalar ilerliyor.

VARLIK FONU TOPLANTISI

* Varlık Fonu’nun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararlar bundan sonraki süreçte de devam ediyor. Bunda fevkalade durum yok.

* Varlık Fonu’nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Katar Emiri’nin ziyareti atılan bu adımlardan birisidir. Attığımız imzalarla 11 anlaşma imzalandı.

* Bunların içinde bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutun da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya kadar adımlar var.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

* Tabi bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil.

* Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek ‘bu işi beraber yürüteceksiniz’ dedim.

* Bu adımı da en kısa sürede atarak, İstanbul çok daha farklı bir güce ulaşacak.

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Yayınlanma Tarihi:13:41,
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