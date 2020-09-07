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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Okullar ailelerin tercihine göre eğitime açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarına dikkate alarak hem uzaktan hem yüz yüze eğitim birlikte hayata geçireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Burası çok önemli ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1’nci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımız eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimize göre farklılık gösterebilecektir" dedi.

20:05 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Okullar ailelerin tercihine göre eğitime açılacak

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Son güncelleme: 20:29 07.09.2020
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