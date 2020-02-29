Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib saldırısının ardından ilk kez konuşuyor

İstanbul Dolmabahçe’de partisinin İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Suriye meselsi Türkiye için asla macera değildir.

* Ülkemizi güney sınırları boyunca terör koridorlarıyla kuşatmaya kalktılar.

ERDOĞAN’DAN ‘GEZİ’ AÇIKLAMASI

*Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ettik. Elbette bedeller ödedik. Hedeflerimize ulaşmada gecikmeler yaşadık.

*Ama ülkemizin yere kapaklanmasına, yeniden eski günlere dönmesine asla fırsat vermedik. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'yi içerden çökertme girişimlerinin zirvesini teşkil ediyordu. Buradan da netice çıkmayınca, bu defa ülkemizi bir terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar.

*Şu gördüğünüz mekan 15 Temmuz'u tam manasıyla yaşamış bir mekandır. Çatımızın üstüne çıkmaya yeltendiler, duvarlara merhume annemle ilgili haşa edepsizce, hayasızca sloganlar yazdılar. Ve 500 metre ötede bezmi alem valide sultan camiini üç gün üç gece işgal ettiler ve orada bira şişelerini kutularını topladık. Bütün bunları yaşadık.

*Bunlar burada yaşandığı halde kendilerine güya vatansever havasına girenler, bu ülkeyi sevdiklerini ilan edenler ne yazık ki aydınlık gençler diye ana muhalefetin başı bu gençleri ilan etmeye çalıştı. Bunlar aydınlık filan değil tamamıyla aldatılmış gençler. Bu da ifademin en iyi yanıdır.

*Bize diyorlar ki, sizin orada ne işiniz var? Suriye tabii ki işgal altındaki topraklarını korumak zorundadır. Kusura bakmayın, biz oraya Esad’ın davetlisi olarak değil, Suriye halkının davetlisi olarak gittik.

*Dün Sayın Putin’e de söyledim ‘Üs kuracaksanız yine kurun. Ama bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın’ dedim. Rusya’nın Suriye’de menfaatleri nedir inanın bunu çözebilmiş değiliz.

*Trum diyor ki ‘Burada Putin’in ne isteği var?’ Ben de ‘Kamışlı’da bir petrol olayı var bunların’ dedim.