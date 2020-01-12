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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

20:29 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü. Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındığı öğrenildi. DHA

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Son güncelleme: 20:54 12.01.2020
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