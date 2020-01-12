Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü. Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındığı öğrenildi. DHA. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERErdoğan-Serrac görüşmesi sona erdi!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-merkelle-gorustu-2-5563786","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-merkelle-gorustu-2-5563786","pageType":"yazi","pageIdentifier":5563786,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan, Merkel&#8217;le gu00f6ru00fcu015ftu00fc!"});aip('newsArticle', {"identifier":5563786,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-merkelle-gorustu-2-5563786/","headline":"Son dakika&#8230; Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan, Merkel&#8217;le gu00f6ru00fcu015ftu00fc!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Almanya","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Libya","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","son dakika","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/12/iecrop/erdogan-telefon-dha_16_9_1578851630.jpg","author":"marar","dateCreated":1578850189,"datePublished":1578850189,"dateModified":1578851644,"info":"{"seo_news":"false"}"});