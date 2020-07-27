Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimi masaya yatırdı.. İki lider ayrıca Suriye ve Libya&#8217;da süren iç savaş konusunda da görüş alışverişinde bulundu.. İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Kurban Bayramı açıklaması!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-5955791","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-5955791","pageType":"yazi","pageIdentifier":5955791,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan, Putin ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":5955791,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-5955791/","headline":"Son dakika&#8230; Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan, Putin ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Azerbaycan","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Ermenistan","Libya","Putin","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","Rusya","son dakika","Suriye","TAyyip Erdo\\u011fan","Vladimir Putin"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/27/iecrop/erdogan-putin-reuters_16_9_1595872685.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-07-27 20:55:27","datePublished":"2020-07-27 20:55:27","dateModified":"2020-07-27 20:58:08","info":"{"seo_news":"false"}"});