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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bölgesel meseleler üzerinde görüştü.

20:55 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimi masaya yatırdı.

İki lider ayrıca Suriye ve Libya’da süren iç savaş konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

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Son güncelleme: 20:58 27.07.2020
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