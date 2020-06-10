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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya ve İdlib’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları görüştü. İkili arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımla da gündeme alındı.

17:05 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İkili arasında gerçekleştirilen görüşmenin detaylarıyla ilgili İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

LİBYA, İDLİB VE CORONA ELE ALINDI

Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alınmıştır” ifadelerine yer verildi. DHA

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Son güncelleme: 17:19 10.06.2020
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