Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kısa bir süre önce de BM’den yapılan açıklamada Hafter ile Sarrac hükümetleri arasındaki ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığı ifade edilmişti.