Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi&#8217;ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.. Kısa bir süre önce de BM&#8217;den yapılan açıklamada Hafter ile Sarrac hükümetleri arasındaki ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığı ifade edilmişti.. İLGİLİ HABERBM kritik toplantı sonrası duyurdu! Libya&#039;daki görüşmeler yeniden başladı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-sarrac-ile-gorustu-5637280","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-sarrac-ile-gorustu-5637280","pageType":"yazi","pageIdentifier":5637280,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan, Sarrac ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":5637280,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-sarrac-ile-gorustu-5637280/","headline":"Son dakika&#8230; Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan, Sarrac ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Libya","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/20/iecrop/serrac-dha_16_9_1582222968.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1582220327,"datePublished":1582220327,"dateModified":1582223472,"info":"{"seo_news":"false"}"});