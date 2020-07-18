Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına rağmen devasa bir proje hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

*Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı.

*Tüm çabalara rağmen projede hiçbir kusur bulamadılar. Milletin beklentilerini boşa çıkarmamak için salgına rağmen gece gündüz çalıştık.

*Salgına rağmen devasa bir projenin hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz.

*Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa üretim kompleksidir.

*Milli otomobillerimizin üretim öncesi, sonrasına kadar ki tüm süreçleri buradan idare edeceğiz. Tüm otomobillerin ARGE ve tasarımı burada yapılacak seri üretime burada geçilecek.

*Test ve müşteri deneyim parkıyla fabrikamız doğrudan vatandaşımıza hizmet verecek. Çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak.

*Çevre hassasiyetimizi de en üst düzeyde tutuyoruz. İnşaatta kullanacağımız çevre dostu teknolojilerle çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Büyük, güçlü, yenilikçi ülkemizin sembollerinden biri olacak bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum.

*Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, mayınlarla, sabotajlarla hatta ihanetlerle doludur.

“DEVLETİN HAZİNESİ BU İŞİ BİTİRMEYE YETER”

*5 iş adamıyla yola çıktık. Öyle ya da böyle. Ölmek var dönmek yok. Herhangi bir aksilik olduğunda devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter.

*Anketlere göre milletimizin yerli otomobile desteği yüzde 95 oranının üzerinde.

*Bismillah diyerek tesisimizin inşaatına başlıyoruz. Burası sadece Bursa değil payitaht.

FABRİKA 18 AYDA BİTECEK

*Fabrikayı 18 ayda tamamlamayıp, ilk aracımızı 2022’nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. Üretime geçtikten üç yıl sonra binek otomobiller de ülkemizde ilk marka olacaktır.

*Fabrika alanında 4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam edilecek.

*Türkiye’nin otomobilinin alametifarikası elektrikli olmasıdır. Lityum elektrikli otomobilin bataryalıların hızlı şarj ve ömürlerinin özellikle uzamasını sağlanılacak.

TOGG FABRİKASI

Türkiye’nin Otomobili 1.2 milyon metre kare açık alan üzerine inşa edilecek. Fabrikanın kapalı alanı ise 239 bin metre olacak.

TOGG fabrikası yıllık 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak ve yaklaşık 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.