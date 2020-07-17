Son dakika… 24 Temmuz’da Ayasofya’da kimler namaz kılacak? Erdoğan, Diyanet’i işaret etti!

24 Temmuz günü Ayasofya Camii içinde 500 kişiyle, meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “24 Temmuz’da Ayasofya’da kılınacak namazla ilgili davetleri Diyanet İşleri Başkanlığı yapacak” diyerek şunları söyledi:

CEMAAT 1000-1500 KİŞİ OLACAK

* Fiziki mesafe, yerleşim planları, X-ray’le giriş çıkış olsun corona virüsü hassasiyetiyle yapılacak. 1000-1500 kişilik bir cemaat olabilecek. En büyük avantaj dışarıda açık alana sahip olmak. Bu açık alanı da Diyanet İşlerimiz en iyi şekilde değerlendirecek.

GENÇLİK YILLARIMIZIN HAYALİYDİ

* Ayasofya iç egemenlik konumuz. Dünyadan bir müdahale söz konusu olamaz. Bu karar Ayasofya’nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Buna kimse siyasi retoriktir yaklaşımı tavrıyla yaklaşmasın. Milletimizin özlemiydi, yerine gelmiştir.