Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Biden’a ilk yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden için şu ifadeleri kullandı:

*Amerika’daki politikacılar Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymuyor.

*Türkiye’de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar.

*Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar.

*Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim.

*Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.