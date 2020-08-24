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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Biden’a ilk yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de demokratların başkan adayı olan Joe Biden'ın kendisi hakkındaki sözlerine ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, "Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz, çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın" dedi.

20:19 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Biden’a ilk yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden için şu ifadeleri kullandı:

*Amerika’daki politikacılar Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymuyor.

*Türkiye’de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar.

*Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar.

*Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim.

*Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.

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Son güncelleme: 20:31 24.08.2020
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