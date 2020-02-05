Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülşen Orhan da çığ altında kaldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33’üncü kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgede ikinci bir çığ felaketi yaşandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

İHA’nın haberine göre; hemen Çatan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

49 yaşındaki Gülşen Orhan’ın Van Bahçesaray doğumlu olduğu öğrenildi.