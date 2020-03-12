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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Burdur programı ertelendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Burdur'da gerçekleştireceği programlar ertelendi. Erdoğan, kentte açılış ve ödül törenine katılacaktı.

23:30 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Burdur programı ertelendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Burdur’da ve Bucak ilçesinde 13 Mart Cuma günü gerçekleştireceği programların ertelendiği açıklandı. AKP Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Erdoğan’ın tüm programlarının ertelendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklâl Yerleşkesi’nde yapımı tamamlanan 10 bin kişilik Spor Toto MAKÜ Stadyumu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Lavanta Tepesi Otel açılışı için 13 Mart Cuma günü saat 14.30’da Burdur’a gelecekti.

Erdoğan’ın aynı gün saat 15.00’te Lavanta Tepesi Otel Konferans Salonu 3’üncü Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri törenine de katılması, ardından da Bucak ilçesine geçmesi planlanıyordu. DHA

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Son güncelleme: 23:31 12.03.2020
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